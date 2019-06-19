Пензенские власти отказались от введения выплаты женщинам до 24 лет при рождении первенца Общество

Пенза, 19 июня 2019. PenzaNews. Власти Пензенской области отказались от принятия рассмотренного в первом чтении регионального закона, предусматривающего выплату женщинам не старше 24 лет единовременного пособия в размере 100 тыс. рублей при рождении или усыновлении первого ребенка.

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Выступая по этому вопросу в ходе 21-й очередной сессии Законодательного собрания области, замглавы регионального Минтруда Ольга Майорова напомнила, что закон был принят в первом чтении 23 ноября 2018 года.

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«В условиях сокращения объема дотаций на сбалансированность из федерального бюджета в текущем году дополнительная нагрузка на региональный бюджет может существенно осложнить исполнение существующих расходных обязательств. В связи с вышеизложенным и на основании ст. 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации предлагается признать утратившим силу постановление Законодательного собрания Пензенской области [от 23 ноября 2018 года]», — сказала она.

В продолжение сессии Ольга Майорова назвала отказ от новой меры соцподдержки «наиболее рациональным решением».

Председатель Заксобрания области Валерий Лидин, который также является секретарем реготделения «Единой России», пояснил, что введение выплаты откладывается на неопределенный срок.

«Сегодня этот вопрос мы откладываем до ситуации, когда будет возможность из областного бюджета оказать эти меры поддержки», — заявил он.

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В итоге 25 присутствовавших на сессии депутатов проголосовали за то, чтобы постановление о принятии регионального закона в первом чтении было признано утратившим ситу. Один оказался против, еще один воздержался.

Комментируя эту тему, губернатор Иван Белозерцев напомнил, что данная мера поддержки, на которую в текущем году планировалось выделить 200 млн. рублей, была предложена как один из способов стимуляции повышения рождаемости.

Вместе с тем, по его словам, она признана неэффективной, в связи с чем от нее решено отказаться совсем.

«Когда подключились эксперты, представители женских организаций общественных, было заключение, что это деньги просто на ветер, […] что это никоим образом не будет способствовать рождаемости. Поэтому сегодня было принято решение не выделять эти денежные средства, не принимать этот закон», — сказал глава региона.