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Пензенский предприниматель планирует задать вопрос президенту России на прямой линии

08:25 | 20.06.2019 | Общество

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Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Один из основателей пензенской кондитерской фабрики «Ванюшкины сладости» Николай Кузяков, который в феврале 2019 года получил гран-при национальной премии «Немалый бизнес» и после этого стал участником встречи с президентом России Владимиром Путиным, планирует задать вопрос главе государства во время прямой линии, которая начнется в полдень четверга, 20 июня.

Пензенский предприниматель планирует задать вопрос президенту России на прямой линии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сегодня буду задавать вопрос В.В. Путину на прямой линии», — написал пензенский предприниматель в своем Instagram под фотографией пропуска на программу.

Николай Кузяков также предложил отгадать вопрос до того момента, как он его озвучит.

«Жду ваши варианты», — отметил он.

Специальная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоится в 17-й раз. Главе государства поступило более 1 млн. обращений. Программа будет транслироваться в прямом эфире телеканалов «Первый канал», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР» и «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

В ходе программы Владимир Путин ответит на интересующие граждан вопросы, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

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