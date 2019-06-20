Никто из покинувших Чемодановку и Лопатки цыган пока не вернулся — власти региона Общество

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Никто из цыган, проживавших в Чемодановке и Лопатках Пензенской области и покинувших свои дома после произошедшего неделю назад конфликта, не вернулся в эти села. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в четверг, 20 июня.

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«Они как сами уехали, так сами могут и вернуться, но сейчас, на данный момент, никто не вернулся — ни один человек. Распространяемая [рядом СМИ] информация является недостоверной», — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что «официально там были зарегистрированы около 650 человек», но «точное число уехавших подсчитать невозможно», так как в этот момент у кого-то могли гостить родственники или же, наоборот, кто-то был в отъезде.

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Дина Черемушкина подчеркнула, что «все цыганские семьи из Чемодановки и из Лопаток покинули эти населенные пункты абсолютно добровольно».

«Ни о какой депортации не могло быть речи в принципе. Они сами приняли такое решение и сами выехали, по собственной инициативе. Соответственно, вернутся они или нет, когда они могут вернуться, мы знать не можем, потому что это, опять же, их личное решение», — пояснила она.

Пресс-секретарь добавила, что в настоящее время доподлинно неизвестно, куда именно отправились семьи, решившие покинуть эти села.

«Мы не имеем такой информации, потому что они не обязаны нас уведомлять. Я думаю, что они разъехались по родственникам», — предположила собеседница агентства.