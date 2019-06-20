Павел Маслов назвал доказанным распространение из-за рубежа фейков о Чемодановке Общество

Пенза, 20 июня 2019. PenzaNews. Начальник управления внутренней политики (УВП) правительства Пензенской области Павел Маслов заявил, что факт распространения из-за рубежа недостоверной информации о конфликте в Чемодановке с целью дестабилизации ситуации доказан.

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По его словам, «попытки перевести события именно в плоскость национального вопроса» не перестают предприниматься, в связи с чем возрастает опасность фейков и различных слухов, которые активно распространялись несколько дней назад.

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«Они несли глобальную, конечно, угрозу для не только одного вот этого очага в Чемодановке, но и для территории Пензенской области всей», — подчеркнул руководитель УВП.

Павел Маслов пояснил, что тиражировались сведения о том, «как будто дома какие-то горели», «кто-то куда-то ехал» и «кого-то откуда-то гнали».

«Доказано: большинство информации было не даже с территории Российской Федерации, то есть это были целенаправленные информационные такие вбросы, которые пытались эту ситуацию перевести в неуправляемую», — заявил он.

Начальник управления отметил, что «ситуацию удалось купировать».

«Надеюсь, что мы избежим подобных угроз в будущем», — подытожил он.