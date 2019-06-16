Пензенский губернатор обвинил Запад в нагнетании обстановки вокруг Чемодановки Политика

Пенза, 16 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвинил Запад в распространении недостоверной информации о ситуации в селе Чемодановка, где произошел межнациональный конфликт, в результате которого погиб человек.

Фото: Pnzreg.ru

«К большому сожалению, Америка, Запад «загоняют» огромные деньги на подготовку людей, которые получают оттуда деньги и которые — они есть в каждом регионе, они есть и у нас — [заинтересованы] не решить проблему, найти законное решение, а дестабилизировать ситуацию», — сказал он 15 июня в ходе общения с местными жителями, видеозаписью которого делятся пользователи социальных сетей.

По словам Ивана Белозерцева, некие лица «ложную информацию загоняют сюда», «вбрасывают» и «народ взрывается».

«Народ можно понять, вы его знаете, он здесь», — добавил глава региона.

Губернатор отметил, что держит ситуацию на постоянном контроле — об изменении обстановки ему докладывают каждый час.

«У нас есть официальная информация, […] ее искажать никто никогда не будет. Мы сегодня об этом договорились, что надо людям давать официальную информацию: что происходит, какие действия делаются, какие сложности, если они есть, что мы сегодня делаем и какая сегодня ситуация. Вот эту информацию мы будем давать каждый день», — подчеркнул Иван Белозерцев, призвав граждан не верить фейковым новостям.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», вечером 13 июня 2019 года между жителями села Чемодановка Пензенской области произошел конфликт, переросший в драку. В ходе него пострадали пять человек, из них двое были госпитализированы.

На следующий день один из пострадавших скончался в больнице от черепно-мозговой травмы. Состояние второго пациента оценивается как тяжелое, но стабильное.



Первоначально в полиции и прокуратуре заявили, что конфликт произошел на бытовой почве.

В ходе народного схода, состоявшегося в Чемодановке вечером 14 июня, стало очевидно, что в селе разгорелся межнациональный конфликт. Улаживать его приехал лично губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он назвал произошедшее в населенном пункте «большой трагедией» и пообещал, что виновные в смерти человека будут наказаны.

После народного схода местные жители перекрыли участок федеральной трассы М5 «Урал» в районе села Чемодановка.

15 июня уголовное дело было переквалифицировано на статью об убийстве, по подозрению в причастности к случившемуся задержаны три человека.



В тот же день дело было передано в производство главного управления СКР, в Пензенскую область направлены представители центральных аппаратов Следственного комитета России и МВД РФ.

При содействии ФСБ России задержаны еще 12 человек, в том числе подозреваемый в убийстве.