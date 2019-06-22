Мэр Пензы потребовал учесть перепад высот при ремонте дороги на улице Пугачева Общество

Пенза, 22 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал от подрядной компании «Автодорога» учесть перепад высот в местах пересечения тротуаров с проезжей частью на улице Пугачева при проведении дальнейших ремонтных работ.

Фото: Penza-gorod.ru

«Это создает неудобство для пешеходов — для родителей с колясками и велосипедистов. На этом этапе работ еще можно обустроить плавные спуски. Надо это обязательно сделать», — отметил он в ходе выезда на место в минувшую пятницу, 21 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы на улице Пугачева в Пензе ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Планируется обновить около 3 тыс. кв. метров покрытия. Сдать объект требуется до 1 августа 2019 года.