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Мэр Пензы потребовал учесть перепад высот при ремонте дороги на улице Пугачева

09:31 | 22.06.2019 | Общество

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Пенза, 22 июня 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал от подрядной компании «Автодорога» учесть перепад высот в местах пересечения тротуаров с проезжей частью на улице Пугачева при проведении дальнейших ремонтных работ.

Мэр Пензы потребовал учесть перепад высот при ремонте дороги на улице Пугачева

Фото: Penza-gorod.ru

«Это создает неудобство для пешеходов — для родителей с колясками и велосипедистов. На этом этапе работ еще можно обустроить плавные спуски. Надо это обязательно сделать», — отметил он в ходе выезда на место в минувшую пятницу, 21 июня.

Как сообщает пресс-служба мэрии, работы на улице Пугачева в Пензе ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД»). Планируется обновить около 3 тыс. кв. метров покрытия. Сдать объект требуется до 1 августа 2019 года.

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