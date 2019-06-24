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В Пензе планируется создать музей поискового движения

09:48 | 24.06.2019 | Общество

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Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Музей поискового движения планируется создать в Пензе. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев в ходе оперативного совещания в регионе в понедельник, 24 июня.

В Пензе планируется создать музей поискового движения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, соответствующая идея обсуждалась в ходе встречи с активистами Поискового движения России, прошедшей в гимназии №1 в День памяти и скорби.

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Иван Белозерцев поручил заместителю председателя правительства Пензенской области Олегу Ягову и начальнику департамента градостроительства и архитектуры – главному архитектору региона Леониду Иоффе обсудить с поисковиками данную инициативу и подготовить предложения о возможных местах размещения экспозиции.

«У них такое желание есть. Давайте посмотрим, как мы им можем помочь», — сказал он.

Кроме того, губернатор поставил перед Олегом Яговым задачу разработать программные меры поддержки регионального отделения Поискового движения России.

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