EN
17:48:24 Понедельник, 24 июня
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Иван Белозерцев вновь призвал укладывать плитку на пензенских тротуарах

15:55 | 24.06.2019 | Общество

Печать

Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в очередной раз призвал отдавать предпочтение плитке при благоустройстве тротуаров и укладывать асфальт только на проезжей части.

Иван Белозерцев вновь призвал укладывать плитку на пензенских тротуарах

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Тему ремонта и реконструкции дорог он затронул в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 24 июня.

По мнению Ивана Белозерцева, в ряде случаев наблюдается отсутствие культуры производства работ.

Читайте также

Губернатор оценил производство цветной тротуарной плитки в Богословке

«Вот идешь по улице Суворова — бордюры установили, а от бордюра до тротуара грязи много, ямы. Давайте тогда быстрее, занимайтесь тротуаром! А тротуары-то должны [быть] в исполнении плиткой. Хватит, я еще раз говорю, асфальтом все закатывать! Асфальт — это для проезжей части», — сказал губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», еще в 2016 году губернатор Иван Белозерцев предложил активнее использовать тротуарную плитку при ремонте и реконструкции дорог в Пензе.

Глава региона выразил мнение, что при благоустройстве тротуаров «необходимо отказываться от асфальта».

В сентябре 2018 года Иван Белозерцев призвал предусматривать установку бордюров и укладку тротуарной плитки при ремонте дорог в районах области.

Загрузка...
Читайте также
В Заречном утонул мужчина ЕГЭ по обществознанию на 100 баллов сдала одна пензенская выпускница
Пенза может «потерять» отремонтированные к 350-летию города дороги — министр «МегаФон» предложил новым абонентам кэшбэк до 100%
В Пензенской области завели уголовное дело на 72-летнего рыбака Власти Пензенской области из-за засухи намерены ввести режим ЧС
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама