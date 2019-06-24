Иван Белозерцев вновь призвал укладывать плитку на пензенских тротуарах Общество

Пенза, 24 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в очередной раз призвал отдавать предпочтение плитке при благоустройстве тротуаров и укладывать асфальт только на проезжей части.

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Тему ремонта и реконструкции дорог он затронул в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 24 июня.

По мнению Ивана Белозерцева, в ряде случаев наблюдается отсутствие культуры производства работ.

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«Вот идешь по улице Суворова — бордюры установили, а от бордюра до тротуара грязи много, ямы. Давайте тогда быстрее, занимайтесь тротуаром! А тротуары-то должны [быть] в исполнении плиткой. Хватит, я еще раз говорю, асфальтом все закатывать! Асфальт — это для проезжей части», — сказал губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», еще в 2016 году губернатор Иван Белозерцев предложил активнее использовать тротуарную плитку при ремонте и реконструкции дорог в Пензе.

Глава региона выразил мнение, что при благоустройстве тротуаров «необходимо отказываться от асфальта».

В сентябре 2018 года Иван Белозерцев призвал предусматривать установку бордюров и укладку тротуарной плитки при ремонте дорог в районах области.