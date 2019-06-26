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Мэр Пензы лично проверил ход ремонта дорог на улицах Воронова, Ново-Тамбовской и Вишневой

13:15 | 26.06.2019 | Общество

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Пенза, 26 июня 2019. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев лично проверил ход ремонта дорог на улицах Воронова, Ново-Тамбовской и Вишневой, где работают представители подрядной компании «Пензадорстрой».

Мэр Пензы лично проверил ход ремонта дорог на улицах Воронова, Ново-Тамбовской и Вишневой. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Комментируя увиденное, он обратил внимание на мостовое сооружение через ручей на улице Воронова.

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«Необходимо сделать эту пешеходную зону, восстановить здесь ограждение, чтобы она была безопасной. Нужно выполнять весь объем работ в комплексе, чтобы результат проводимых мероприятий соответствовал названию программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги», — отметил Виктор Кувайцев.

Также мэр распорядился в кратчайшие сроки устранить перепад высот на выезде с улицы Силикатной на улицу Воронова.

Кроме того, он напомнил о необходимости вывоза излишков земли вместе со строительным мусором.

Другое поручение Виктора Кувайцева касалось обустройства заездных карманов, сообщает пресс-служба мэрии.

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