Скончалась главный редактор телеканала «Экспресс» Ольга Кукарцева Общество

Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Главный редактор пензенского телеканала «Экспресс», член Союза журналистов России Ольга Кукарцева скончалась на 48-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни в пятницу, 28 июня.

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«Церемония прощания с Ольгой Васильевной Кукарцевой пройдет 30 июня с 13.00 до 14.00 в ритуальном зале клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина», — сообщили ИА «PenzaNews» в департаменте информационной политики и средств массовой информации Пензенской области.

От имени коллектива ведомства и представителей региональных СМИ глубокие соболезнования родным и близким Ольги Кукарцевой выразил начальник департамента Олег Синенков.

«Ольга Васильевна вписала яркие страницы в историю пензенских СМИ. Высочайший профессионализм, компетентность, оперативность, глубокое проникновение в материалы, ставшие темой ее телерепортажей, газетных статей и очерков всегда выгодно отличали Ольгу Васильевну», — отметил он.

Ольга Кукарцева в разные годы трудилась на телеканале «Экспресс» и ГТРК «Пенза», затем работала в газетах, где прошла путь от корреспондента до редактора.

Перед возвращением на телеканал «Экспресс» занимала должность редактора газеты «Земляки. Пенза».