Иван Белозерцев выразил соболезнования родным Ольги Кукарцевой Общество

Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выразил соболезнования родным и близким главного редактора телеканала «Экспресс» Ольги Кукарцевой, скончавшейся на 48-м году жизни.

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«Ушла из жизни известная пензенская журналистка Ольга Кукарцева. Мы запомним ее яркой и жизнерадостной, настоящим профессионалом своего дела и замечательным человеком», — написал глава региона в своем «Твиттере».

«Глубочайшие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем, кто знал Ольгу», — добавил он.

Ушла из жизни известная пензенская журналистка Ольга Кукарцева. Мы запомним её яркой и жизнерадостной, настоящим профессионалом своего дела и замечательным человеком. Глубочайшие соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам, всем, кто знал Ольгу. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) June 28, 2019

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», церемония прощания с Ольгой Кукарцевой пройдет в ритуальном зале пензенской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина в предстоящее воскресенье, 30 июня, с 13.00 до 14.00.