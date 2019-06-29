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Проект генплана Пензы не предусматривает выделение новых участков под кладбища — мэр

16:30 | 29.06.2019 | Общество

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Пенза, 29 июня 2019. PenzaNews. Проект внесения изменений в генплан Пензы, работа над которым в настоящее время продолжается, не предусматривает расширения территории существующих кладбищ и выделения новых участков для захоронений. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил мэр Пензы Виктор Кувайцев, отвечая на соответствующий вопрос.

Проект генплана Пензы не предусматривает выделение новых участков под кладбища — мэр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Вместе с тем он напомнил, что в 2014 году под новое кладбище был выделен и поставлен на кадастровый учет земельный участок площадью 40 га, расположенный севернее от Восточного кладбища.

«При появлении финансовой возможности будем планировать работы по его освоению под новые захоронения», — сказал собеседник агентства.

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По словам Виктора Кувайцева, всего в Пензе семь муниципальных кладбищ, при этом новые захоронения сейчас разрешены только на Восточном.

«По состоянию на начало июня, под новые места захоронений оставалось 1 тыс. 260 участков», — уточнил мэр Пензы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 12 апреля 2019 года заместитель главы Пензы на непостоянной основе, руководитель фракции «Единая Россия» в гордуме, генеральный директор ООО «Строительный ресурс» Владимир Мутовкин поднял вопрос о необходимости открытия в региональном центре нового кладбища. По его словам, «может сложиться такая ситуация, что людей будет негде хоронить».

В свою очередь начальник управления ЖКХ Пензы Александр Утин пояснил, что намечен план работ по обустройству нового кладбища, однако только на реализацию первого этапа требуется 40 млн. рублей.

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