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В Пензе планируется вернуть льготный проезд на маршрутах №30 и №89

17:06 | 29.06.2019 | Общество

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Пенза, 29 июня 2019. PenzaNews. Льготный проезд на маршрутах №30 и №89 планируется вернуть в Пензе в июле. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

В Пензе планируется вернуть льготный проезд на маршрутах №30 и №89. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У нас есть договоренность с перевозчиками о том, чтобы они вернули льготу в июле», — сказал он в ходе приема граждан, состоявшегося в мэрии в субботу, 29 июня.

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Виктор Кувайцев пояснил, что компании, обслуживающие эти маршруты, выделили на них транспорт меньшей вместимости, когда возникла необходимость увеличить периодичность движения, но одновременно они предоставили гарантийное письмо о сохранении льгот.

Он также разъяснил ситуацию с анонсированным частными компаниями увеличением платы за проезд.

«Решение транспортных компаний об изменении тарифов на проезд еще не вступило в силу. Мы обратились в управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области и прокуратуру Ленинского района Пензы с просьбой провести проверку обоснованности повышения стоимости проезда в общественном транспорте», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба городской администрации.

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