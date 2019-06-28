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В Пензе проверят обоснованность планируемого повышения стоимости проезда

11:47 | 28.06.2019 | Общество

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Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Администрация Пензы направила обращения в адрес управления ФАС России по Пензенской области и прокуратуры Ленинского района города с просьбой провести проверку обоснованности планируемого частными перевозчиками повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе проверят обоснованность планируемого повышения стоимости проезда. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Когда мы говорили с перевозчиками, то во главу угла поставили обоснованность такого шага. Если бы были представлены аргументированные материалы, то мы бы с ними продолжали вести переговоры», — сказал он журналистам перед началом 59-й очередной сессии гордумы в пятницу, 28 июня.

Виктор Кувайцев добавил, что аналогичное обращение подготовлено по поводу сделки по продаже имущественного комплекса обанкротившегося муниципального унитарного предприятия «Пассажирские перевозки города Пензы» (МУП «ППП»), после которой появились признаки монополизации рынка.

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