В Пензе проверят обоснованность планируемого повышения стоимости проезда Общество

Пенза, 28 июня 2019. PenzaNews. Администрация Пензы направила обращения в адрес управления ФАС России по Пензенской области и прокуратуры Ленинского района города с просьбой провести проверку обоснованности планируемого частными перевозчиками повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Когда мы говорили с перевозчиками, то во главу угла поставили обоснованность такого шага. Если бы были представлены аргументированные материалы, то мы бы с ними продолжали вести переговоры», — сказал он журналистам перед началом 59-й очередной сессии гордумы в пятницу, 28 июня.

Виктор Кувайцев добавил, что аналогичное обращение подготовлено по поводу сделки по продаже имущественного комплекса обанкротившегося муниципального унитарного предприятия «Пассажирские перевозки города Пензы» (МУП «ППП»), после которой появились признаки монополизации рынка.