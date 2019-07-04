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В Заречном ветераны создадут информационный центр и проведут соревнования

09:58 | 04.07.2019 | Общество

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Заречный, 4 июля 2019. PenzaNews. Совет ветеранов Заречного Пензенской области планирует организовать информационный центр, провести серию спортивных соревнований и устроить праздничный концерт на средства гранта, полученного по итогам конкурса социальных проектов общественного совета госкорпорации «Росатом».

В Заречном ветераны создадут информационный центр и проведут соревнования. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель президиума совета ветеранов Татьяна Костина, в рамках первой части проекта в фойе общественного центра «Лад» будут выставлены информационные стенды, рассказывающие о 50-летней истории общественной организации.

«Вторая часть включает спортивные мероприятия. Их будет шесть в рамках гранта: шашки, шахматы, настольный теннис, стрельба, настольная игра морской бильярд и дартс», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, кроме этого, в центре «Лад» осенью состоится фестиваль «Активное долголетие», приуроченный ко Дню пожилого человека.

Она отметила, что силами ветеранов будут подготовлены концерт и выставка достижений садоводов.

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