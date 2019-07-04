Здание пензенской «Родины» приобретено в областную собственность за 28 млн. рублей Общество

Пенза, 4 июля 2019. PenzaNews. Здание бывшего кинотеатра «Родина», расположенное в историческом центре Пензы, приобретено в собственность области за 28 млн. рублей у компании «Тетис Кэпитал», владевшей им последние несколько лет. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По ее словам, здание будет реконструировано, поскольку его нынешнее состояние «оставляет желать лучшего».

Собеседница агентства добавила также, что планы по размещению в здании дворца бракосочетания до сих пор актуальны.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в апреле 2017 года губернатор Иван Белозерцев заявил, что здания двух бывших пензенских кинотеатров «Москва» и «Родина» планируется вернуть в собственность региона.

Он предложил в перспективе открыть в «Родине» отделение ЗАГСа, чтобы после регистрации брака православные пары могли отправиться венчаться в Спасский кафедральный собор.

В августе 2018 года губернатор Иван Белозерцев в Москве обсудил возможность выкупа здания с представителями компании «Тетис Кэпитал», владевшей им.