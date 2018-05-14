В Пензе не смогут разместить «Театр доктора Дапертутто» в бывшем кинотеатре «Москва» Культура

Пенза, 14 мая 2018. PenzaNews. Помещение бывшего кинотеатра «Москва», расположенное в здании на пересечении улиц Володарского и Пушкина в Пензе, которое в 2017 году было возвращено в собственность региона, не получится использовать для функционирования «Театра доктора Дапертутто», как это планировалось ранее. Об этом сообщила министр культуры и туризма региона Татьяна Курдова.

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«Вопрос, если честно, оказался для нас очень сложным, так как изыскательская работа и работа с проектными организациями предварительная дала нам такие результаты, что разместить театр в кинотеатре «Москва» на сегодняшний день не представляется возможным, потому что [там] можно располагать не более 50 зрительских мест», — пояснила она в ходе оперативного совещания в облправительстве в понедельник, 14 мая.

Татьяна Курдова добавила, что по существующим стандартам развлекательное учреждение такого плана не может находиться в здании, часть которого используется как жилая.

«Сейчас мы работаем вместе с проектантами по возможности использовать его как можно [более] актуально для Пензенской области», — сказала министр, пообещав в ближайшее время представить соответствующие предложения губернатору Ивану Белозерцеву.

В свою очередь заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов сообщил, что в здании бывшего кинотеатра «Москва» можно организовать детские студии и кружки, но нельзя одновременно собирать большое количество людей, как на показах спектаклей.

В продолжение темы руководитель регионального центра государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Андрей Сакмаев обратил внимание на то, что в строительных нормах и правилах запрет на размещение театров в жилых домах четко прописан еще с 2012 года.

«Вопрос этот был бы разрешен, если бы кинотеатр «Москва» при оформлении проходил по документам как кинотеатр, но так как он переходил из рук в руки, он сейчас проходит как нежилое помещение», — пояснил он, добавив, что получить сейчас новое разрешение уже не удастся.

По словам Андрея Сакмаева, при обсуждении сложившейся ситуации было озвучено несколько предложений, в том числе обозначать здание не как театр, а как отделение «Дома Мейерхольда», но это не устроило представителей учреждения культуры, которое нуждается в зале вместимостью более 100 мест.

В связи с этим губернатор поручил чиновникам не бездействовать и искать новые варианты использования здания.

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«Решение должно быть найдено», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в феврале 2017 года губернатор Иван Белозерцев объявил о намерении вернуть помещение бывшего кинотеатра «Москва» в центре Пензы в собственность региона.



В июле стало известно, что оно будет передано «Театру доктора Дапертутто», а центр театрального искусства «Дом Мейерхольда», где проходят постановки, будет использоваться как музей.

В сентябре зампред областного правительства Олег Ягов сообщил, что ведется разработка проектно-сметной документации на ремонт здания.

