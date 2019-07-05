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Ольга Чистякова возглавила пензенское отделение Союза женщин России

16:58 | 05.07.2019 | Общество

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Пенза, 5 июля 2019. PenzaNews. Заместитель руководителя ООО «Дионис» по социальным вопросам, директор благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Караван добрых дел», депутат Законодательного собрания Пензенской области от округа №2, член фракции «Единая Россия» Ольга Чистякова избрана председателем регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России».

Ольга Чистякова возглавила пензенское отделение Союза женщин России

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ее кандидатура утверждена в ходе отчетно-выборной конференции, состоявшейся в Законодательном собрании Пензенской области в пятницу, 5 июля, после принятия новой версии устава организации, сменившей статус с «общественной» на «общественно-государственную».

Как пояснила директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр технологического обучения» города Пензы Светлана Кудинова, возглавлявшая реготделение Союза женщин России с 2017 года до настоящего времени, она не может продолжать руководить работой объединения.

«Во-первых, сегодня по долгу службы я государство уже представляю. Я не могу просто теоретически и практически в одном лице изображать из себя, что я «государственная», что я директор учреждения дополнительного образования города Пензы, с другой стороны, делать вид перед всеми, перед вами, что я та общественная, инициативная персона, которая «поднимает» всех женщин на хорошие дела», — сказала она.

Светлана Кудинова добавила, что останется в правлении, поскольку является соучредителем регионального отделения.

Затем она предложила избрать на пост председателя Ольгу Чистякову, охарактеризовав ее как инициативного и ответственного человека, а также мудрую женщину, болеющую душой за укрепление семейных ценностей.

По словам Светланы Кудиновой, кандидатура Ольги Чистяковой была согласована с правительством Пензенской области.

В итоге присутствующие проголосовали за нее единогласно.

Также на конференции был расширен состав правления, в который вошли, в частности, заместитель министра здравоохранения Пензенской области Марина Воробьева, руководитель группы компаний «Моторные технологии» Ольга Изранова и президент региональной федерации эстетической гимнастики Евгения Бочкарева.

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