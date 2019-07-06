В историческом центре Пензы начали строить лестницу к собору Общество

Пенза, 6 июля 2019. PenzaNews. Рабочие приступили к строительству лестницы, которая будет являться элементом пешеходной связи между улицей Кирова, где располагается сразу несколько достопримечательностей, включая памятник «Первопоселенец», музей одной картины, оборонительный вал, и площадью, на которой возводится Спасский кафедральный собор.

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В настоящее время уже можно увидеть очертания будущего сооружения, несмотря на то, что основная часть земельного участка со стороны тротуара огорожена металлическим забором.

Согласно проектному решению, размещенному на сайте администрации Пензы, в будущем с помощью этой лестницы можно будет попасть на верхнюю прогулочную зону, которую планируется оборудовать в районе оборонительного вала вблизи исторического здания библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

Также появится возможность пройти в направлении здания бывшего кинотеатра «Родина», которое возвращено в собственность региона, стелы «Слава Героям», собора, картинной галереи имени К.А. Савицкого и губернаторского дома.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», зимой 2017 года губернатор Иван Белозерцев предложил построить современную лестницу с видовыми площадками от улицы Кирова к восстанавливаемому в Пензе Спасскому кафедральному собору.

Впоследствии объект, состоящий из деревянной звонницы с мортирой, был принят в муниципальную казну города и передан в оперативное управление МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского». По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, это сделано для того, чтобы было основание для выполнения работ по благоустройству территории.

11 апреля 2019 года МАУ «ЦПКиО имени В.Г. Белинского» и ООО «Пензенская инновационная компания» («ПИК») заключили муниципальный контракт на благоустройство оборонительного вала и близлежащей территории в исторической части Пензы на сумму более 22 млн. рублей. Он предусматривает строительство лестницы, замену деревянных конструкций звонницы «Мортира», обустройство декоративной подсветки и другие виды работ.