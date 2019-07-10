Пензенский фонд обучит навыкам реабилитации членов 90 семей, воспитывающих детей-инвалидов Общество

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Пензенский благотворительный фонд «Шаг за шагом», получивший президентский грант в размере более 670 тыс. рублей на тиражирование модели комплексной реабилитации детей-инвалидов в рамках проекта «Расширяя границы», проведет в Заречном, Каменском и Кузнецком районах обучение для членов 90 семей, в которых воспитываются дети с ДЦП, расстройствами аутистического спектра и синдромом Дауна. Об этом сообщила президент фонда Оксана Авдонина.

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Она пояснила, что применяемая методика была отработана за последние 7 лет при реализации проекта «Душа родилась крылатой», который в 2017 году также воспользовался поддержкой Фонда президентских грантов.

«Более 150 семей получили помощь в рамках этого проекта: [...] порядка 30 детей в месяц проходят реабилитацию, [...] на одного ребенка мы тратим где-то 50 тыс. рублей. Если посчитать за год, то это колоссальные деньги», — уточнила Оксана Авдонина в ходе круглого стола, состоявшегося в центре культуры и досуга Пензы в среду, 10 июля.

По ее словам, при реализации проекта в центре «Шаг за шагом» общественники увидели большой интерес со стороны семей, проживающих в районах, однако приезжать в Пензу на систематические занятия им затруднительно, поэтому родилась идея выездных семинаров и практических занятий.

Руководитель фонда добавила, что в выездные бригады войдут сотрудники центра — невролог, кинезиотерапевт, логопед, психолог и массажист.

«Семьи, проживающие в отдаленных районах Пензенской области, получат квалифицированную помощь специалистов, повысят свою грамотность, понимание своих детей, их этапов развития. Возможно, они поймут, что они не одни, и получат даже психологическую и моральную помощь», — глава НКО.

Оксана Авдонина обратила внимание на то, что оборудование практически полностью закуплено: это манекен, с помощью которого будут демонстрировать упражнения, раскладная кушетка, методические пособия и техника для вебинаров.

Президент фонда «Шаг за шагом» отметила, что перед началом занятий на трех территориях, попавших в пилотный проект, местные координаторы — специалисты администраций или центров социального обслуживания — изучат запросы целевой аудитории.

«Мы разработали анкеты, которые они заполнят, ответят на вопросы: что их волнует, что хотели бы узнать. Уже на базе этих запросов мы будем формировать программу семинара. Если какие-то вопросы будут возникать по ходу, само собой, мы тоже будем на них отвечать, потому что специалисты все грамотные, высококвалифицированные, обученные», — разъяснила она.

По словам Оксаны Авдониной, обучение будет проводиться на каждой территории раз в месяц и раз в квартал — в формате вебинаров, а также на сайте фонда будет размещена рубрика «Вопрос — ответ».

«В Каменский район мы выезжаем в сентябре, октябре, ноябре, в Кузнецк — в декабре, январе, феврале, в Заречный — в марте, апреле, мае. Практическая часть проекта рассчитана на девять месяцев. Июнь у нас заключительный — отчеты, подведение итогов», — уточнила руководитель НКО.

Она выразила уверенность в том, что в результате на местах удастся сформировать сплоченное родительское сообщество, представители которого смогут помогать друг другу.

«По районам они [родители детей-инвалидов] вообще очень разобщены. Находясь дома в какой-то информационной голодовке, человек просто не понимает, куда ему идти, что ему делать. Когда все вместе, гораздо проще и планы строить, и видеть в жизни какую-то цель», — констатировала Оксана Авдонина.

Она пояснила, что Каменский и Кузнецкий районы, а также город Заречный вошли в проект, поскольку их жители откликнулись на данную инициативу быстрее всех.

«Планируем расширяться. [...] Вообще мы согласны всю Пензенскую область охватить, но очень сложно территориально и в плане специалистов», — подытожила руководитель благотворительного фонда.