В Пензе обсуждают введение услуги кратковременного присмотра за детьми-инвалидами на дому Общество

Пенза, 10 июля 2019. PenzaNews. Новую социальную услугу по осуществлению кратковременного присмотра за детьми-инвалидами на дому планируется ввести в Пензенской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Елена Рогова.

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По ее словам, соответствующее предложение предстоит рассмотреть Законодательному собранию региона.

«В федеральном законодательстве такая услуга предусмотрена, но у нас, к сожалению, нет. Родители и мамы жалуются на то, что они не могут даже выйти по каким-то делам в различные учреждения», — пояснила Елена Рогова в ходе круглого стола, посвященного проекту «Расширяя границы», который состоялся в центре культуры и досуга Пензы в среду, 10 июля.

По словам обмудсмена, вопрос о введении данной соцуслуги имеет особую актуальность, так как нередко воспитанием ребенка-инвалида занимается только одна мать, которая нуждается в поддержке.

Елена Рогова выразила надежду на то, что соответствующий законопроект будет принят на региональном уровне.

В продолжение темы она пояснила, что от родителей детей-инвалидов в ее адрес чаще всего поступают обращения, касающиеся лекарственного и санаторно-курортного обеспечения, а также нарушений трудовых прав.

«Мы не только рассматриваем эти обращения и восстанавливаем права, но и совместно с фондами «Святое дело» и «Шаг за шагом» другое направление деятельности уполномоченного реализуем — это правовое просвещение», — подчеркнула обмудсмен.

Комментируя запуск проекта «Расширяя границы», в рамках которого фонд «Шаг за шагом» планирует обучить в Заречном, Каменском и Кузнецком районах навыкам реабилитации членов 90 семей, воспитывающих детей-инвалидов с ДЦП, расстройствами аутистического спектра и синдромом Дауна, Елена Рогова предложила подключиться к работе на местах.

«Я или мои специалисты готовы выехать и оказать родителям правовую помощь», — сказала она.