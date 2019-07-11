В Кузнецке собрали около 700 снимков фронтовиков для панно к 75-летию Победы Общество

Кузнецк, 11 июля 2019. PenzaNews. Около 700 фотографий жителей Кузнецка Пензенской области, принимавших участие в Великой Отечественной войне, собрано для создания панно к 75-летию Великой Победы, которое будет отмечаться в 2020 году. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Каким оно будет, над этим вопросом еще предстоит поработать, но все присланные фотографии найдут свое достойное место и сохранятся в памяти поколений кузнечан», — пояснили в администрации Кузнецка.

В пресс-службе отметили, что пополнить фотобанк может каждый, у кого в семейном архиве сохранились снимки родных, воевавших в годы Великой Отечественной войны.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», идея создания панно из фотографий жителей Кузнецка к юбилею Победы впервые была озвучена в мае 2019 года. В качестве варианта места для установки панно рассматривается мемориальный комплекс «Холм Славы». Окончательный размер конструкции пока не определен.