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Для пензенских художников организуют железнодорожный тур на пленэр в Самару

09:12 | 16.07.2019 | Общество

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Пенза, 16 июля 2019. PenzaNews. Межрегиональный культурно-туристический проект «Поезд на пленэр», который свяжет Пензу и Самару, запустят на Куйбышевской железной дороге в августе.

Для пензенских художников организуют железнодорожный тур на пленэр в Самару. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В рамках тура выходного дня профессионалы и любители изобразительного искусства смогут отправиться в путешествие на дневном экспрессе в Самару, посетить основные достопримечательности и музеи, а также стать участниками городского пленэра», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь Пензенского региона Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Валерия Митякина.

Она пояснила, что, помимо художников, в туре смогут принять участие все желающие по программе «Культурных выходных» с насыщенной экскурсионной программой и посещением достопримечательностей, а также с возможностью наблюдать за созданием картин.

«Первая поездка на пленэр запланирована на 17–18 августа. В сентябре–октябре намечено реализовать ответный тур из Самары в Пензу. Его участники смогут посетить осенний пленэр в красивейшем месте Пензенской области в «Тарханах», — уточнила собеседница агентства.

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