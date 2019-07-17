В районе оборонительного вала в Пензе спилили звонницу и убрали мортиру Общество

Пенза, 17 июля 2019. PenzaNews. Рабочие спилили звонницу, установленную в районе оборонительного вала на улице Кирова в Пензе, и убрали мортиру, стоявшую рядом с ней.

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Деревянная конструкция на данный момент уложена набок, с нее снят колокол. Специалисты разбирают звонницу на части.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, это вызвано необходимостью ремонта основания и реставрации самого объекта.

«Проектным решением предусмотрена замена части деревянных элементов [...] с последующим покрытием их защитным составом. Также будет произведена очистка от ржавчины и покраска металлических конструкций звонницы», — пояснили в администрации города.

В мэрии отметили, что после завершения восстановительных работ мортира и звонница будут установлены на прежнее место.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», зимой 2017 года губернатор Иван Белозерцев предложил построить современную лестницу с видовыми площадками от улицы Кирова к восстанавливаемому в Пензе Спасскому кафедральному собору.

Впоследствии объект, состоящий из деревянной звонницы с мортирой, был принят в муниципальную казну города и передан в оперативное управление МАУ «Центральный парк культуры и отдыха имени В.Г. Белинского». По словам мэра Пензы Виктора Кувайцева, это сделано для того, чтобы было основание для выполнения работ по благоустройству территории.

11 апреля 2019 года МАУ «ЦПКиО имени В.Г. Белинского» и ООО «Пензенская инновационная компания» («ПИК») заключили муниципальный контракт на благоустройство оборонительного вала и близлежащей территории в исторической части Пензы на сумму более 22 млн. рублей. Он предусматривает строительство лестницы, замену деревянных конструкций звонницы «Мортира», обустройство декоративной подсветки и другие виды работ.