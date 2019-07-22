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Подготовкой к Году памяти и славы займется в Пензе оргкомитет во главе с Олегом Яговым

09:18 | 22.07.2019 | Общество

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Пенза, 22 июля 2019. PenzaNews. Заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов возглавит региональный оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Году памяти и славы. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

Подготовкой к Году памяти и славы займется в Пензе оргкомитет во главе с Олегом Яговым. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Районы также должны иметь свои планы [мероприятий]», — отметил он в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 22 июля.

Иван Белозерцев поставил перед чиновниками задачу организовать работу по трем направлениям, в их числе — взаимодействие с ветеранами, благоустройство мемориальных объектов и патриотическое воспитание молодежи.

8 июля президент России Владимир Путин подписал указ №327, согласно которому 2020-й объявлен в стране Годом памяти и славы.

Документ принят в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Организация и проведение Года памяти и славы возложено на российский оргкомитет «Победа». Координацию деятельности будет осуществлять руководитель администрации президента РФ Антон Вайно.

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