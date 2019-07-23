После трагедии в Хабаровском крае проверят пензенские детские лагеря Общество

Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил провести проверку действующих в регионе детских лагерей в связи с пожаром на территории туристического комплекса «Холдоми» в Хабаровском крае, в результате которого погибла девочка, а еще трое подростков серьезно пострадали.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба областного правительства, мониторинг будут проводить специалисты регионального министерства образования вместе с сотрудниками контролирующих органов.

В течение дня комиссия посетит палаточный лагерь в Мичуринском, где в рамках тематической смены отдыхают дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию.

В ночь на 23 июля в загородном детском палаточном лагере в Солнечном районе Хабаровского края произошел пожар, в результате которого погибла девочка 2008 года рождения. По данным регионального правительства, трое детей в тяжелом состоянии находятся в реанимации районной больницы, еще один несовершеннолетний помещен в городскую больницу Комсомольска-на-Амуре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Оно передано в главное следственное управление СКР.