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«Пензенская правда» заплатит 500 тыс. рублей фирме из Тулы за новости о Пензенской области

20:20 | 23.07.2019 | Общество

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Пенза, 23 июля 2019. PenzaNews. Государственное автономное учреждение «Информационный центр «Пензенская правда» в лице главного редактора Павла Шишкина и зарегистрированное в Туле ООО «Центр информации» в лице генерального директора Ильи Степанова заключили договор, в соответствии с которым коммерческая компания должна оказать услуги по производству и размещению информации о социально-экономической, общественно-политической и этноконфессиональной ситуации в Пензенской области на сайте информагентства «SM-News».

«Пензенская правда» заплатит 500 тыс. рублей фирме из Тулы за новости о Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно спецификации, предусмотрена публикация 25 сообщений, размещение каждого из которых обойдется заказчику в 20 тыс. рублей.

Общая стоимость составит 500 тыс. рублей.

Услуги по договору, заключенному 4 июля, должны быть оказаны до 31 августа 2019 года включительно. Таким образом, на его исполнение отводится менее двух месяцев.

Отдельно в документе прописано, что информацию необходимо размещать «равномерно в течение действия договора».

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», функции и полномочия учредителя в отношении ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда» выполняет департамент информационной политики и СМИ Пензенской области, который возглавляет Олег Синенков.

Главным редактором государственного автономного учреждения является Павел Шишкин. Он же занимает пост председателя регионального отделения Союза журналистов России (СЖР).

5 июля 2019 года ГАУ «Информационный центр «Пензенская правда» заключило договор с ФГУП «Международное информационное агентство «Россия сегодня» на 500 тыс. рублей. Он предусматривает публикацию 26 информационных материалов о регионе по цене 17 тыс. 500 рублей и одного интервью за 45 тыс. рублей.

11 июля был подписан договор с ЗАО «Информационное агентство «Интерфакс-Поволжье» на 495 тыс. 360 рублей. Он предусматривает публикацию 33 пресс-релизов о ситуации в Пензенской области по цене 13 тыс. 800 рублей и размещение одного интервью за 39 тыс. 960 рублей.

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