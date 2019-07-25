Круглова рекомендовала нарастить темпы строительства дороги в 6-м микрорайоне Арбеково Общество

Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Первый замглавы областного Минстроя Светлана Круглова, исполняющая обязанности руководителя ведомства, рекомендовала подрядной компании увеличить темп работ и количество специалистов, занятых при строительстве дороги в 6-м микрорайоне Арбеково города Пензы.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

На данный момент организация приступила к земляным работам для переустройства инженерных коммуникаций.

Строительство новой автодороги позволит в дальнейшем связать перспективную застройку 6-го микрорайона Арбеково с федеральной трассой М5 «Урал», что обеспечит свободный проезд к многоквартирным жилым домам и объектам социальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минстроя Пензенской области.

Читайте также

Новые дороги в Пензе: нереализованные идеи и проекты, которые ждут воплощения

Согласно данным портала госзакупок, 28 мая 2019 года МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Возрождение» в лице генерального директора Сергея Вовка заключили муниципальный контракт на строительство автодороги, расположенной западнее микрорайона №6 третьей очереди жилого района Арбеково.

Участок находится на окраине Пензы в районе улицы 65-летия Победы и проходит в северном направлении вдоль жилых домов №1, №3 и №5 ЖК «Арбековская застава».

Дата завершения работ — 15 ноября 2019 года.

Цена контракта составляет 25 млн. 564 тыс. 490.

Согласно приложению №1 от 24 июня, свыше 18 млн. рублей поступит из федерального бюджета, более 5 млн. рублей — из областного, а еще примерно 2 млн. рублей — из городского.