В Пензе частные перевозчики намерены повысить стоимость проезда еще на 11 маршрутах Общество

Пенза, 25 июля 2019. PenzaNews. Частные перевозчики — ООО «Меркурий» и ООО «Меркурий-авто-6» — планируют повысить стоимость проезда на 11 маршрутах общественного транспорта в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, соответствующие уведомления поступили в городское управление транспорта и связи.

Согласно представленным данным, с понедельника, 29 июля, на 3 рубля подорожает проезд в автобусах №54 (ООО «Меркурий») — с 21 до 24 рублей, а также в маршрутках №30 (ООО «Меркурий-авто-6») — с 23 до 26 рублей.

Спустя неделю — с 5 августа — увеличится стоимость проезда еще на девяти маршрутах, обслуживаемых «Меркурием». Одна поездка в микроавтобусах №№4, 5, 13, 18, 31, 33, 34, 81 и 89 обойдется пассажирам на 4 рубля дороже — в 27 рублей вместо 23.

Ранее стоимость проезда повысили некоторые другие частные перевозчики.

Читайте также

После подорожания проезда в Пензе УФАС проверит законность действий перевозчиков и мэрии

С 8 июля 27 рублей за одну поездку платят пассажиры следующих маршрутов: №99 (обслуживается индивидуальным предпринимателем Ладой Румянцевой), №73 (ООО «ТК «Дилижанс»), №№1, 1Т, 2А, 5К, 8, 9, 9К, 9М, 10, 10А, 16, 20, 21, 27, 29, 41, 43, 49, 55, 59, 63, 68, 77, 85 и 93 (ООО «Компания «Дилижанс»), №№6, 17, 39, 71, 75 и 80 (ООО «Автокомбинат»).

До 23 рублей подорожал проезд на маршрутах №66 и №70 (ООО «Корпорация «Дилижанс»), а также №82С (ООО «ТК «Дилижанс»).

Без изменения пока осталась стоимость проезда на троллейбусных маршрутах №№1, 2, 6, 7, 8, 9 (ООО «Горэлектротранс») — 20 рублей, а также в автобусах малого класса №25 и №40 (МБУ «АТХ»), №12 и №24 (ИП Елена Крашенинникова), №44 (ИП Ринат Хабибуллин) и №88Т (ИП Анатолий Ломакин) — 23 рубля.