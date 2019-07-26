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Завершен ремонт пешеходного моста, соединяющего улицы Вяземского и Леонова в Пензе

11:55 | 26.07.2019 | Общество

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Пенза, 26 июля 2019. PenzaNews. Ремонт пешеходного моста через железнодорожные пути, соединяющего улицы Леонова и Вяземского в Пензе, завершен.

Завершен ремонт пешеходного моста, соединяющего улицы Вяземского и Леонова в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

По сообщению пресс-службы мэрии, сотрудники подрядной организации занимались приведением в порядок лестничных сходов в течение почти всего июля — со 2 по 25 число.

Стоимость работ составила более 380 тыс. рублей. Средства были выделены из городского бюджета.

В настоящее время завершается благоустройство подходов к мосту.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 24 ноября 2016 года в ходе личного приема граждан житель Пензы Анатолий Власов обратился к мэру Виктору Кувайцеву с просьбой решить вопрос о приведении в надлежащее состояние пешеходного моста, соединяющего улицы Вяземского и Леонова.

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В ходе обсуждения данного вопроса было установлено, что по логике переход относится к Куйбышевской железной дороге, однако «РЖД» отказывается признавать его своим имуществом.

Так как объект не числился на балансе ни у одной организации, была инициирована процедура передачи его в муниципальную собственность. В результате его приняли на учет как бесхозяйный.

После этого специалисты провели диагностику и подготовили проектно-сметную документацию на ремонт сооружения.

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