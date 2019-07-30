Пензенская молодежная газета представлена президенту Киргизии Общество

Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Главный редактор пензенской молодежной газеты «Деловой» Наталья Конашенкова представила издание президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову в ходе форума молодежных лидеров двух государств, который проходит на территории республики.

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Наталья Конашенкова также подарила ему номер газеты, на обложке которого помещена фотография уроженки Киргизии Айым Кутмановой, которая учится в Пензенском государственном университете.

Во время встречи с участниками мероприятия Сооронбай Жээнбеков отметил важность проведения подобного рода форумов.

Он выразил уверенность в том, что данная встреча молодежных лидеров заложила солидный фундамент для дальнейшего сотрудничества.

Форум молодежных лидеров России и Киргизии проходит в Бишкеке и Чолпон-Ате. Он стартовал 25 июля и продлится по 30-е число.

Программа мероприятия включает в себя работу дискуссионных площадок, а также посещение участниками достопримечательностей.