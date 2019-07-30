EN
18:08:44 Вторник, 30 июля
Дольщики НКО в Пензе Возвращение к родным берегам Ремонт дорог ДТП в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Пензенская молодежная газета представлена президенту Киргизии

08:55 | 30.07.2019 | Общество

Печать

Пенза, 30 июля 2019. PenzaNews. Главный редактор пензенской молодежной газеты «Деловой» Наталья Конашенкова представила издание президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову в ходе форума молодежных лидеров двух государств, который проходит на территории республики.

Пензенская молодежная газета представлена президенту Киргизии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Наталья Конашенкова также подарила ему номер газеты, на обложке которого помещена фотография уроженки Киргизии Айым Кутмановой, которая учится в Пензенском государственном университете.

Во время встречи с участниками мероприятия Сооронбай Жээнбеков отметил важность проведения подобного рода форумов.

Он выразил уверенность в том, что данная встреча молодежных лидеров заложила солидный фундамент для дальнейшего сотрудничества.

Форум молодежных лидеров России и Киргизии проходит в Бишкеке и Чолпон-Ате. Он стартовал 25 июля и продлится по 30-е число.

Программа мероприятия включает в себя работу дискуссионных площадок, а также посещение участниками достопримечательностей.

Загрузка...
Читайте также
Пензенские власти рассмотрят возможность поддержки проектов участников форума «iВолга» Жительница Заречного перевела мошеннице более 400 тыс. рублей
Опрессовка систем отопления проведена в большинстве объектов образования и культуры Пензы В Мокшанском районе вблизи трассы установят указатели для туристов
Пожилая женщина госпитализирована после ДТП в Пензе В Пензенской области вышла в свет десятая «Книга класса»
Все новости
Актуальное

2007–2019 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама