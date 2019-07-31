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Сумма штрафов за нарушение правил благоустройства в Пензе превысила 2,5 млн. рублей

16:49 | 31.07.2019 | Общество

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Пенза, 31 июля 2019. PenzaNews. Более 2,5 млн. рублей составила общая сумма штрафов, выписанных за нарушение правил благоустройства в Пензе в период с января по июнь 2019 года. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев.

Сумма штрафов за нарушение правил благоустройства в Пензе превысила 2,5 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За первое полугодие сумма штрафов за нарушение правил благоустройства превысила 2,5 млн. рублей, но в первую очередь данная работа направлена на повышение ответственности и сознательности жителей, руководства организаций и предприятий города, предупреждение случаев нарушения порядка и, как следствие, поддержание чистоты на городских улицах», — отметил он.

Кроме того, мэр подчеркнул, что с 9 июля, когда в Пензе начала действовать административная ответственность за парковку на газонах, детских и спортивных площадках, составлено 19 соответствующих протоколов.

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«После внесения изменений в региональное законодательство у нас появилось больше возможностей для административной работы в части сохранения и благоустройства территорий», — пояснил он.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, на данный момент из 2,5 млн. рублей штрафов, выписанных за нарушение правил благоустройства в течение первых шести месяцев 2019 года, взыскано свыше 1,9 млн. рублей, что на 385 тыс. рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в бюджет Пензы поступило более 1,5 млн. рублей. Около 370 тыс. рублей, которые были взысканы за торговлю в неустановленных местах, перечислены в областную казну.

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