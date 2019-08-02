УФАС предложило пензенцам попробовать себя в роли сотрудников ведомства Общество

Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Управление Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области объявило конкурс, победитель которого сможет в течение одного дня примерить на себя роль сотрудника ведомства.

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Как сообщает пресс-служба УФАС, у жителей часто возникают вопросы о том, чем занимается данный орган государственной власти, а мнение о нем порой складывается из недостоверной информации, поэтому решено предоставить возможность любому гражданину ознакомиться с работой управления изнутри.

За один день предлагается изучить функции и полномочия антимонопольного органа. Участник акции сможет поприсутствовать на заседании комиссии и в суде, а также получить информацию о текущих делах ведомства. При этом зарплата не предусмотрена.

Взамен гражданин должен подготовить отзыв о работе управления до и после акции.

Заявки с перечнем необходимых данных от желающих будут приниматься до 9 августа.

Каждому кандидату планируется присвоить порядковый номер, после чего будет обнародован их полный список. Из него с помощью генератора случайных чисел выберут одного победителя.