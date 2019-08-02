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Общественный транспорт продолжит следовать в объезд улицы Крупской в Пензе

13:09 | 02.08.2019 | Общество

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Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Троллейбусы №8 и №9, а также автобусы №40, маршрут которых был изменен около недели назад в связи с проведением аварийных ремонтных работ на тепломагистрали на улице Крупской в Пензе, будут следовать по временной схеме еще неделю.

Общественный транспорт продолжит следовать в объезд улицы Крупской в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, это обусловлено необходимостью проведения ремонта еще на одном участке улицы Крупской.

Улица будет перекрыта для всех видов транспорта — не только для общественного, но и для личного.

Ремонт планируется завершить до 20.00 пятницы, 9 августа.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 28 июля троллейбусы №9, следующие из микрорайона Арбеково города Пензы от остановки «Автодорожный колледж», направляются по проспекту Победы без заезда в Заводской район.

Троллейбусы №8 с улицы Карпинского направляются по улицам Ленина, Гагарина, Леонова, Циолковского, Беляева, а затем возвращаются на привычный маршрут.

Автобусы среднего и малого классов №40 с улицы Крупской следуют по улицам Циолковского и Леонова, а затем — по проезду Байдукова.

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