Общественный транспорт продолжит следовать в объезд улицы Крупской в Пензе Общество

Пенза, 2 августа 2019. PenzaNews. Троллейбусы №8 и №9, а также автобусы №40, маршрут которых был изменен около недели назад в связи с проведением аварийных ремонтных работ на тепломагистрали на улице Крупской в Пензе, будут следовать по временной схеме еще неделю.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, это обусловлено необходимостью проведения ремонта еще на одном участке улицы Крупской.

Улица будет перекрыта для всех видов транспорта — не только для общественного, но и для личного.

Ремонт планируется завершить до 20.00 пятницы, 9 августа.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 28 июля троллейбусы №9, следующие из микрорайона Арбеково города Пензы от остановки «Автодорожный колледж», направляются по проспекту Победы без заезда в Заводской район.

Троллейбусы №8 с улицы Карпинского направляются по улицам Ленина, Гагарина, Леонова, Циолковского, Беляева, а затем возвращаются на привычный маршрут.

Автобусы среднего и малого классов №40 с улицы Крупской следуют по улицам Циолковского и Леонова, а затем — по проезду Байдукова.