В Пензенской области намечено продлить выплату пособия на третьего и последующих детей Общество

Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий внесение изменения в ст. 14 закона Пензенской области «О пособиям семьям, имеющим детей», внесен на рассмотрение Заксобрания региона.

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Как отмечается в финансово-экономическом обосновании, размещенном на сайте регионального парламента, действующим законодательством предусмотрено, что ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения возраста 3 лет предоставляется на тех из них, которые появились на свет или появятся в период по 31 декабря 2019 года.

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Данным законопроектом предлагается продлить выплату пособия на детей, рожденных в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года.

При подготовке документа было учтено, что это пособие предоставляется в рамках национального проекта «Демография».

Согласно предварительным расчетам, на реализацию законопроекта в 2020–2027 годах в бюджете Пензенской области потребуется предусмотреть почти 394 млн. рублей.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с января по июнь 2019 года в Пензенской области родились более 1 тыс. третьих и последующих детей.

Пособие в размере 9 тыс. 398 рублей, которое выплачивается до достижения ребенком возраста трех лет, за полгода получили 5 тыс. 379 многодетных семей. На эти цели было направлено 307 млн. рублей.