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Пензенский губернатор запретил укладывать асфальт во время дождя

12:12 | 05.08.2019 | Общество

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Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев запретил укладывать асфальт во время дождя.

Пензенский губернатор запретил укладывать асфальт во время дождя

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас идет активное строительство и ремонт дорог в Пензенской области, в муниципальных образованиях. Дожди идут. Чтобы не было нарушения [технологии] дорожного строительства, чтобы в дождь асфальт не укладывали!» — отметил он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в понедельник, 5 августа.

Иван Белозерцев добавил, что за качеством ремонта дорог необходимо осуществлять строгий контроль.

«Позиция одна: плохо строят дороги — мы их не должны допускать к подрядным работам в будущем, и сейчас они должны устранять эти недостатки. Но если те организации, которые выиграли право на конкурсах осуществлять контроль, ждут, когда кто-то что-то нарушит, а потом предъявляют претензии, показывая свою работу, этого делать нельзя. Нужно осуществлять контроль за самим процессом строительства дорог», — пояснил глава региона.

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