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За семь месяцев 640 пензенцев улучшили жилищные условия с помощью госпрограмм

15:10 | 05.08.2019 | Общество

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Пенза, 5 августа 2019. PenzaNews. 640 жителей Пензенской области улучшили жилищные условия с помощью региональных и федеральных программ за первые семь месяцев 2019 года.

За семь месяцев 640 пензенцев улучшили жилищные условия с помощью госпрограмм. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, господдержкой воспользовались члены 361 молодой семьи и 69 многодетных.

Кроме того, средства получили девять работников бюджетной сферы, 76 участников программы «Жилье для российской семьи», 15 инвалидов и ветеранов боевых действий, 25 лиц из числа детей-сирот, 74 участника Великой Отечественной войны, четыре федеральных льготника и семеро государственных служащих.

Из бюджетов разных уровней на эти цели направлено около 892 млн. рублей, или 63% от годового плана.

Всего в 2019 году жилищными программами планируется охватить 948 граждан. Из бюджетов разных уровней на эти цели выделено 1,4 млрд. рублей, сообщает пресс-служба областного Минтруда.

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