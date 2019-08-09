В Пензе библиотека проведет фестиваль дачников «Урожайные грядки» Общество

Пенза, 9 августа 2019. PenzaNews. Смотр-фестиваль «Урожайные грядки» пройдет в здании центральной городской библиотеки имени В.Г. Белинского на улице Кирова в Пензе в пятницу, 30 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что в нем примут участие более 50 человек — агрономы, дачники с 40-летним стажем и виноградари.

В программе мероприятия — знакомство с тематической литературой для садоводов, в которой представлены современные агротехники. На выставке можно будет увидеть урожай 2019 года: овощи, фрукты, ягоды, а также цветы, в том числе образцы самостоятельной селекции любителей.

Специалисты поделятся полезной информацией и мнениями о том, как погодные условия повлияли на деятельность садоводов и дачников.

Принять участие в фестивале, который будет организован в рамках работы библиотечного клуба «Встреча», приглашаются все желающие.