Мэр Пензы поздравил строителей с профессиональным праздником Общество

Пенза, 11 августа 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 11 августа.

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«Этот праздник объединяет настоящих профессионалов своего дела, от которых зависит облик нашего города, комфорт и уют проживания пензенцев. Благодаря высочайшему уровню ответственности, компетентности, богатому опыту и мастерству вы пользуетесь заслуженным уважением в обществе. При вашем непосредственном участии реализуются социально значимые проекты — возводятся школы, детские сады, жилые дома, ремонтируются дороги, благоустраиваются места отдыха горожан», — отметил он.

Мэр выразил особую признательность ветеранам отрасли за созидательный труд и наставничество.

«От вас молодые коллеги перенимают все лучшее, учатся работать на благо родного города. Примите искренние пожелания доброго здоровья, счастья, радости, оптимизма и новых ярких достижений», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.