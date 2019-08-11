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Мэр Пензы поздравил строителей с профессиональным праздником

09:00 | 11.08.2019 | Общество

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Пенза, 11 августа 2019. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников и ветеранов строительного комплекса с профессиональным праздником, который отмечается в воскресенье, 11 августа.

Мэр Пензы поздравил строителей с профессиональным праздником. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Этот праздник объединяет настоящих профессионалов своего дела, от которых зависит облик нашего города, комфорт и уют проживания пензенцев. Благодаря высочайшему уровню ответственности, компетентности, богатому опыту и мастерству вы пользуетесь заслуженным уважением в обществе. При вашем непосредственном участии реализуются социально значимые проекты — возводятся школы, детские сады, жилые дома, ремонтируются дороги, благоустраиваются места отдыха горожан», — отметил он.

Мэр выразил особую признательность ветеранам отрасли за созидательный труд и наставничество.

«От вас молодые коллеги перенимают все лучшее, учатся работать на благо родного города. Примите искренние пожелания доброго здоровья, счастья, радости, оптимизма и новых ярких достижений», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.

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