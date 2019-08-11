В Пензе парковки вблизи поликлиник намечено включить в проект «БКАД» в 2020 году Общество

Пенза, 11 августа 2019. PenzaNews. Парковки вблизи учреждений здравоохранения планируется благоустроить в Пензе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» («БКАД») в 2020 году. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Возле областной детской больницы имени Филатова рассчитываем расширить парковочное пространство на 60 мест, в приоритете вариант без сноса деревьев», — написал он на своей странице в Facebook в минувшую субботу, 10 августа.

Виктор Кувайцев добавил, что также намечено заасфальтировать парковку у городской больницы №6 имени Г.А. Захарьина, предусмотрев при этом отвод воды.

«Часть территории мы уже отремонтировали здесь за счет экономии, сложившейся при реализации нацпроекта», — пояснил мэр Пензы.