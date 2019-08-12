В пензенском парке «Комсомольский» смонтирована игровая площадка для детей-инвалидов Общество

Пенза, 12 августа 2019. PenzaNews. Инклюзивная игровая площадка, средства на обустройство которой пожертвовали неравнодушные жители Пензы и представители бизнеса, смонтирована в парке культуры и отдыха «Комсомольский» в Заводском районе.

Фото: Екатерина Атаманчук

Как сообщила ИА «PenzaNews» участница проекта «Единство здорового поколения», художник Екатерина Атаманчук, 14 августа предстоит уложить прорезиненное покрытие, а на субботу, 17-е число, запланирован праздник по случаю открытия площадки, который будет организован благодаря тому, что активистам удалось собрать чуть больше денег, чем планировалось изначально.

По ее словам, гостей ждет концерт, будет подготовлена развлекательная программа с участием ростовых кукол, оборудована фотозона, а также посетители смогут покататься на лошадях и электромобилях.

Екатерина Атаманчук пояснила, что представители инициативной группы уже рассылают приглашения семьям, в которых воспитываются дети-инвалиды, и всем тем, кто принял участие в реализации проекта.

«Бизнес очень сильно помог. В Пензе много неравнодушных людей и компаний, которые хотят наш город сделать лучше, которые не ждут манны небесной. [...] Помогли деньгами, оборудованием, доставкой, стройматериалами. С праздником мы очень много помощи получили», — сказала собеседница агентства, назвав в числе генеральных спонсоров проекта компании «Стройкомфорт», «Старк», «Мастерфайбр-Пенза» и МТС.

Она уточнила, что суммы от 5 тыс. рублей и более внесли около 40 организаций и частных лиц, при этом многие предприниматели жертвовали личные средства.

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Екатерина Атаманчук добавила, что с самого начала не сомневалась в реализации планов точно в срок и в том объеме, в котором планировалось.

«Сейчас столько уверенности в том, что не только нам это нужно, а нужно всем людям, живущим в Пензе. Это уверенность в том, что любой проект может быть воплощен при желании», — подчеркнула она.

Художница выразила уверенность в том, что инициативная группа, состав которой может претерпеть изменения, намерена и в дальнейшем реализовывать инициативы на благо города, однако конкретных планов пока нет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проект «Единство здорового поколения» стартовал в начале июля 2019 года.

В состав инициативной группы вошли 15 представителей разных профессий и социальных групп. Они решили в сжатые сроки без государственной поддержки и расчета на гранты оборудовать бесплатную игровую площадку стоимостью 1 млн. рублей, на которой смогут играть и здоровые дети, и инвалиды.