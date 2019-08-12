Власти Заречного выразили несогласие с запретом левого поворота с трассы М5 к Монтажному Общество

Заречный, 12 августа 2019. PenzaNews. Глава Заречного Олег Климанов направил в адрес председателя правительства Пензенской области Николая Симонова письмо, в котором выражено несогласие с решением ФКУ «Поволжуправтодор» запретить левый поворот с федеральной трассы М5 «Урал» к Монтажному.

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«Моя позиция по этому вопросу не поменялась. Я по-прежнему убежден, что запрещать поворот здесь неправильно», — сказал Олег Климанов в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии Заречного в понедельник, 12 августа.

Он, в частности, обратил внимание на то, что изменение схемы движения на данном участке повлечет увеличение затрат муниципального предприятия «Автотранс» при осуществлении дачных перевозок.

Кроме того, в ходе совещания был сделан акцент на сроках оповещения общественности о готовящихся изменениях. Официальная информация от ФКУ «Поволжуправтодор» появилась лишь 9 августа, в то время как федеральное законодательство предписывает доводить подобные сведения до населения не позднее чем за 20 дней до установки запрещающего дорожного знака или нанесения разметки.

Данный вопрос Олег Климанов взял на особый контроль, сообщает управление общественных связей Заречного.

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Левый поворот к Монтажному с трассы М5 запретят с 12 августа

Ранее пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор» распространила информацию о том, что с 12 августа будет запрещен левый поворот к поселку Монтажный с федеральной трассы М5 «Урал», который водители используют при движении со стороны Чемодановки в направлении Пензы.

Основной причиной принятия такого решения была названа высокая аварийность на данном участке.

Водителям, которым с трассы М5 необходимо попасть непосредственно в Монтажный или в город Заречный, предлагается использовать транспортную развязку при въезде в Пензу, разворачиваться, доезжать до регулируемого перекрестка и поворачивать направо — в сторону поселка.