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Пензенский губернатор призвал активизировать работу с «Дом.рф» для получения поддержки

17:21 | 15.08.2019 | Общество

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Пенза, 15 августа 2019. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил правительству региона активизировать взаимодействие с АО «Дом.рф» с целью получения финансовой поддержки для решения проблемы обманутых дольщиков.

Пензенский губернатор призвал активизировать работу с «Дом.рф» для получения поддержки

Фото: Pnzreg.ru

«Пензенская область — в числе первых регионов России, по поручению президента РФ нашедших решение проблемы обманутых дольщиков», — отметил он в ходе посещения стройплощадок проблемных объектов в четверг, 15 августа.

Глава региона напомнил, что в Пензенской области проведена большая работа, в том числе принят закон о поддержке дольщиков, найдены подрядчики и заложены определенные денежные средства.

«Мы вправе рассчитывать на поддержку федерального центра», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба облправительства.

Ранее стало известно, что правительство Пензенской области подготовило документацию для вступления в пилотный проект АО «Дом.рф» по достройке проблемных домов с использованием средств федерального бюджета.

По данным правительства региона, при поддержке фонда может быть достроен ЖК «Солнечный город».

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