Комикс пензенской школьницы напечатали на почтовой открытке Общество

Пенза, 16 августа 2019. PenzaNews. Рисунки шести победителей конкурса детских комиксов «Лето твоих побед», в том числе 8-летней Киры Молоковой из Пензы, изображены на лимитированной серии почтовых открыток.

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Пензенская школьница заняла первое место среди участников 7–10 лет. Сюжет ее рисунка основан на личной истории и рассказывает, как благодаря занятиям тхэквондо девочка смогла измениться и добиться первых побед в спорте.

«Когда я начала ходить на тренировки, они мне очень тяжело давались, порой я даже хотела их бросить, но я понимала, что с каждой из них я становлюсь сильнее и увереннее в себе», — написала Кира Молокова.

Она отметила, что смогла собрать волю в кулак и победить на ответственных соревнованиях.

«А дальше [было] больше соревнований и больше побед, много медалей, которые красовались у меня на шее, а потом — на стене в моей комнате рядом с дипломами», — добавила юная спортсменка.

Как сообщает пресс-служба мэрии, награждение победителей всероссийского конкурса состоится в Музее Победы в Москве в пятницу, 16 августа.

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Призы и грамоты 10 победителям и лауреатам вручит председатель жюри конкурса, президент фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова.

Во время мероприятия «Почта России» проведет церемонию гашения открыток.

Участниками конкурса детских комиксов «Лето твоих побед» стали около 100 юных художников от 7 до 14 лет из 30 регионов России. Больше всего произведений поступило из Москвы, Новосибирска, Хабаровска, Московской, Нижегородской и Тульской областей, Башкортостана. Свои рисунки также прислали дети из Узбекистана и Таджикистана.

Им было необходимо создать графический рассказ о своих победах этим летом. Чаще всего дети делились историями о спортивных достижениях, преодолении страхов и о добрых поступках.