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Строительство дорог к земельным участкам многодетных семей в Заре идет активными темпами

15:58 | 19.08.2019 | Общество

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Пенза, 19 августа 2019. PenzaNews. Строительство дорог к земельным участкам, выделенным многодетным семьям в микрорайоне Заря города Пензы, ведется активными темпами. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев, который лично оценил ход работ.

Строительство дорог к земельным участкам многодетных семей в Заре идет активными темпами

Фото: Facebook.com/VNKuvaitsev

«Активными темпами идет строительство дорог к участкам многодетных семей в Заре. Специалисты подрядной организации занимаются устройством основания на улицах Барышникова, Застрожного и Райской. Другой подрядчик завез материал для подготовки основания под детскую площадку», — написал он на своей странице в Facebook в понедельник, 19 августа.

Виктор Кувайцев добавил, что в ходе визита в Зарю удалось пообщаться с жителями тех улиц, которые не включены в план работ на 2019 год.

По его словам, дороги к данным земельным участкам будут построены по мере возможности.

«Обязательно будем строить и дальше, по мере освоения участков», — пояснил мэр Пензы.

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