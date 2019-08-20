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В Заречном лоси стали чаще выходить к людям

09:29 | 20.08.2019 | Общество

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Заречный, 20 августа 2019. PenzaNews. Лоси стали чаще выходить в жилую зону закрытого города Заречного Пензенской области в связи с началом сезона повышенной активности из-за наступления брачного периода. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в управлении общественных связей закрытого административно-территориального образования (ЗАТО).

В Заречном лоси стали чаще выходить к людям. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это связано с тем, что во время гона лоси теряют осторожность, становятся агрессивными и крайне опасными. В этих условиях нельзя подходить к животному, пытаться контактировать с ним.

Если лось надвигается на человека, ему не рекомендуется убегать. Следует сойти с пути сохатого и скрыться за какой-нибудь преградой, к примеру, за деревом, чтобы лось потерял прохожего из виду.

Также не следует смотреть животному в глаза, поскольку оно воспринимает это как угрозу.

При встрече с сохатым необходимо обходить его сзади, так как он наносит удары передними конечностями.

Нельзя кричать на лося, махать на него руками, двигаться в его сторону и делать угрожающих жестов.

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