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В Пензе в верхней части набережной начали укладывать плитку

10:57 | 20.08.2019 | Общество

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Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Рабочие приступили к укладке плитки с гранитным напылением на верхней прогулочной зоне набережной реки Суры в центре Пензы. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

В Пензе в верхней части набережной начали укладывать плитку

Фото: Facebook.com/VNKuvaitsev

«Верхняя прогулочная зона набережной обретает новый вид — здесь началось мощение плиткой с гранитным напылением и оформление приствольных кругов», — написал он на своей странице в Facebook во вторник, 20 августа.

По словам Виктора Кувайцева, следующим этапом станет обустройство пешеходной зоны и велосипедной дорожки вдоль проезжей части.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, работы ведутся по графику. К настоящему времени смонтирована автоматизированная система полива газона, ведется обустройство пандуса со стороны Бакунинского моста.

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