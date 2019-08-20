В Пензе в верхней части набережной начали укладывать плитку Общество

Пенза, 20 августа 2019. PenzaNews. Рабочие приступили к укладке плитки с гранитным напылением на верхней прогулочной зоне набережной реки Суры в центре Пензы. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Facebook.com/VNKuvaitsev

«Верхняя прогулочная зона набережной обретает новый вид — здесь началось мощение плиткой с гранитным напылением и оформление приствольных кругов», — написал он на своей странице в Facebook во вторник, 20 августа.

По словам Виктора Кувайцева, следующим этапом станет обустройство пешеходной зоны и велосипедной дорожки вдоль проезжей части.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе администрации Пензы, работы ведутся по графику. К настоящему времени смонтирована автоматизированная система полива газона, ведется обустройство пандуса со стороны Бакунинского моста.