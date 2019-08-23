Тощеву вручена почетная грамота Совфеда, Белорыбкину и Синцову — благодарности спикера Общество

Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко вручил почетную грамоту верхней палаты российского парламента депутату Законодательного собрания Пензенской области, советнику ООО «24 этаж» Федору Тощеву в ходе 23-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 23 августа.

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Тем самым отмечены его многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие законодательства Пензенской области и активная общественно-политическая деятельность.

Кроме того, Олег Мельниченко вручил благодарности председателя Совета Федерации двоим представителям Пензенского государственного университета — директору института непрерывного образования ПГУ Геннадию Белорыбкину и заведующему кафедрой «Частное и публичное право» Глебу Синцову.

Они награждены за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие образования и науки, а также подготовку высококвалифицированных специалистов.