Годовой доход депутата Федора Тощева составил почти 6,7 млн. рублей Политика

Пенза, 12 мая 2019. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва от округа №6, члена фракции «Единая Россия» Федора Тощева, который занимает должность советника в ООО «24 этаж», составил за 2018 год около 6,7 млн. рублей.

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Народному избраннику принадлежит 1/2 доли квартиры площадью около 73 кв. метров.

Супруга Федора Тощева задекларировала доход в размере почти 5,7 млн. рублей.

У нее имеются две квартиры площадью более 39 кв. метров и свыше 50 кв. метров, 1/2 доли квартиры площадью около 73 кв. метров, автомобиль «Toyota Land Cruiser 100» и мотовездеход.

У двоих несовершеннолетних детей доходов и собственности нет.

Федор Тощев избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области пятого созыва. Награжден орденом и медалью «За заслуги в развитии строительной отрасли», почетной грамотой регионального парламента. Является заслуженным строителем Пензенской области.

Доход Федора Тощева за 2017 год составлял 6,1 млн. рублей, за 2016 — около 410 тыс. рублей, за 2015 — более 172 млн. рублей, за 2014 — 14,6 млн. рублей, за 2013 — 31,5 млн. рублей, за 2012 — 21,8 млн. рублей.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2018 год составил более 584 млн. рублей, их супругов — 158 млн. рублей.