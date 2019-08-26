Житель Пензы оштрафован на 10 тыс. рублей за комментарий в соцсети Общество

Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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«Пользователем социальной сети, находившимся на территории Городище, 14 июня 2019 года на стене одного из сообществ был оставлен комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды к лицам определенной национальности», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что запись в соцсети, послужившая основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, на данный момент удалена.