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Житель Пензы оштрафован на 10 тыс. рублей за комментарий в соцсети

10:48 | 26.08.2019 | Общество

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Пенза, 26 августа 2019. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено жителю Пензы, который признан судом виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Житель Пензы оштрафован на 10 тыс. рублей за комментарий в соцсети. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пользователем социальной сети, находившимся на территории Городище, 14 июня 2019 года на стене одного из сообществ был оставлен комментарий, направленный на возбуждение ненависти и вражды к лицам определенной национальности», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что запись в соцсети, послужившая основанием для возбуждения дела об административном правонарушении, на данный момент удалена.

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